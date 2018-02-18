Семья пенсионеров из Ангарска погибла, обварившись кипятком из батареи

Источник: Комсомольская правда

Несчастный случай закончился трагедией в одной из квартир Ангарска, где жила семейная пара пенсионеров. Ночью у них на кухне прорвало чугунную батарею, из которой хлынул кипяток. Мужчина самостоятельно попытался устранить аварию, но сделать этого ему не удалось. Пенсионера и его жену насмерть обварило кипятком. Также погибли домашние животные хозяев квартиры — две кошки и собака.

Спасателей и аварийную службу вызвали сотрудники охранной службы банка, который находится под квартирой, где жили пенсионеры. Вода попала в офис, и там сработала сигнализация. Когда те приехали на место семейная пара была уже мертва.