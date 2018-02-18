В Миассе погиб водитель, вылетевший на встречку

По предварительным данным, водитель автомобиля «Audi S8», мужчина 1970 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

«Он совершил столкновение с автомобилями “Лада Ларгус” под управлением мужчины 1981 года рождения и BMW под управлением мужчины 1986 года рождения», — информируют в ведомстве.