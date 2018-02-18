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10:23 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Миассе погиб водитель, вылетевший на встречку

Вечером в субботу, 17 февраля, у дома 13 «г» на Тургоякском шоссе произошла авария с участием трех машин, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на ГУ МВД.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Audi S8», мужчина 1970 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

«Он совершил столкновение с автомобилями “Лада Ларгус” под управлением мужчины 1981 года рождения и BMW под управлением мужчины 1986 года рождения», — информируют в ведомстве.

Водитель «Audi S8» был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.

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