В Миассе погиб водитель, вылетевший на встречку
Вечером в субботу, 17 февраля, у дома 13 «г» на Тургоякском шоссе произошла авария с участием трех машин, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на ГУ МВД.
Вечером в субботу, 17 февраля, у дома 13 «г» на Тургоякском шоссе произошла авария с участием трех машин, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на ГУ МВД.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Audi S8», мужчина 1970 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
«Он совершил столкновение с автомобилями “Лада Ларгус” под управлением мужчины 1981 года рождения и BMW под управлением мужчины 1986 года рождения», — информируют в ведомстве.
Водитель «Audi S8» был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.