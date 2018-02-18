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11:15 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте пассажиры рейсового автобуса пострадали в ДТП с грузовиком

Узбекским спасателям пришлось эвакуировать из разбитого автобуса пассажиров, получивших травмы.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента на пересечении улиц А. Темура и Осие столкнулись автомобиль марки КамАЗ и пассажирский автобус.

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Очевидцы ДТП позвонили узбекским спасателям, так как в автобусе несколько пассажиров получили травмы и не могли из него выйти.

«Спасательный отряд оперативно выехал на место происшествия по указанному адресу и экстренно эвакуировал травмированных пассажиров из разбитого автобуса», — говорится в сообщении МЧС Узбекистана.

Накануне в столице республики произошла еще одна авария с участием рейсового автобуса, который столкнулся с инкассаторской машиной.

Тогда погиб водитель автобуса, семеро пассажиров получили ранения и были доставлены в седьмую городскую больницу.

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