В Ташкенте пассажиры рейсового автобуса пострадали в ДТП с грузовиком
Узбекским спасателям пришлось эвакуировать из разбитого автобуса пассажиров, получивших травмы.
Узбекским спасателям пришлось эвакуировать из разбитого автобуса пассажиров, получивших травмы.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента на пересечении улиц А. Темура и Осие столкнулись автомобиль марки КамАЗ и пассажирский автобус.
Очевидцы ДТП позвонили узбекским спасателям, так как в автобусе несколько пассажиров получили травмы и не могли из него выйти.
«Спасательный отряд оперативно выехал на место происшествия по указанному адресу и экстренно эвакуировал травмированных пассажиров из разбитого автобуса», — говорится в сообщении МЧС Узбекистана.
Накануне в столице республики произошла еще одна авария с участием рейсового автобуса, который столкнулся с инкассаторской машиной.
Тогда погиб водитель автобуса, семеро пассажиров получили ранения и были доставлены в седьмую городскую больницу.
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