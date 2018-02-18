Смертельное ДТП в Иркутске: водитель Mitsubishi Legnum врезался в столб

Источник: Комсомольская правда

Жуткая авария произошла в ночь на 18 февраля в Иркутске. В 2.50 на улице Трактовой в районе остановки «ДОК» 29-летний водитель легковушки Mitsubishi Legnum на скорости не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в столб. Удар со световой опорой был такой силы, что японское авто превратилось в груду металла. Как сообщают очевидцы, спасателям даже пришлось спиливать крышу, чтобы достать из салона пассажиров.

— Водитель погиб еще до приезда кареты скорой помощи, — сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Также в салоне разбитой машины находилось два пассажира 27 и 26 лет. Они получили травмы, но от помощи врачей отказались.

Что стало причиной этого ДТП сейчас выясняют инспекторы ГИБДД. Был ли водитель Mitsubishi Legnum пьян, также пока неизвестно.