Смертельное ДТП в Иркутске: водитель Mitsubishi Legnum врезался в столб
Авария произошла на улице Трактовая.
Авария произошла на улице Трактовая.
Жуткая авария произошла в ночь на 18 февраля в Иркутске. В 2.50 на улице Трактовой в районе остановки «ДОК» 29-летний водитель легковушки Mitsubishi Legnum на скорости не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в столб. Удар со световой опорой был такой силы, что японское авто превратилось в груду металла. Как сообщают очевидцы, спасателям даже пришлось спиливать крышу, чтобы достать из салона пассажиров.
— Водитель погиб еще до приезда кареты скорой помощи, — сообщили «КП-Иркутск» в
Что стало причиной этого ДТП сейчас выясняют инспекторы ГИБДД. Был ли водитель Mitsubishi Legnum пьян, также пока неизвестно.
Полицейские еще раз напоминают иркутским автомобилистам соблюдать скоростной режим на городских дорогах и трассах. Особенно в тяжелых погодных условиях, это поможет избежать вам серьезных аварий и травм.
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