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10:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП в Иркутске: водитель Mitsubishi Legnum врезался в столб

Авария произошла на улице Трактовая.

Источник: Комсомольская правда

Жуткая авария произошла в ночь на 18 февраля в Иркутске. В 2.50 на улице Трактовой в районе остановки «ДОК» 29-летний водитель легковушки Mitsubishi Legnum на скорости не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в столб. Удар со световой опорой был такой силы, что японское авто превратилось в груду металла. Как сообщают очевидцы, спасателям даже пришлось спиливать крышу, чтобы достать из салона пассажиров.

— Водитель погиб еще до приезда кареты скорой помощи, — сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Также в салоне разбитой машины находилось два пассажира 27 и 26 лет. Они получили травмы, но от помощи врачей отказались.

Что стало причиной этого ДТП сейчас выясняют инспекторы ГИБДД. Был ли водитель Mitsubishi Legnum пьян, также пока неизвестно.

Полицейские еще раз напоминают иркутским автомобилистам соблюдать скоростной режим на городских дорогах и трассах. Особенно в тяжелых погодных условиях, это поможет избежать вам серьезных аварий и травм.

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