На Курской АЭС из-за возгорания трансформатора отключился энергоблок
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Возгорание трансформатора произошло на Курской АЭС в воскресенье, оно уже ликвидировано, защитой был отключен один из энергоблоков, радиационных последствий нет, говорится сообщении Минэнерго РФ.
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