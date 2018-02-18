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10:29 (мск), источник: РИА Новости

На Курской АЭС из-за возгорания трансформатора отключился энергоблок

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Возгорание трансформатора произошло на Курской АЭС в воскресенье, оно уже ликвидировано, защитой был отключен один из энергоблоков, радиационных последствий нет, говорится сообщении Минэнерго РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным министерства, в 06.53 мск на Курской АЭС действием защиты отключился энергоблок № 4. Причиной стало возгорание на трансформаторе для собственных нужд станции. АЭС снизила рабочую мощность на 1 тысячу МВт.

«Последствий для потребителей не было. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было, радиационных последствий нет. Возгорание на трансформаторе ликвидировано, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В 07.05, как отмечает Минэнерго, для обеспечения в Единой энергосистеме России (ЕЭС) нормативного резерва мощности на загрузку включены в работу энергоблоки на Заинской ГРЭС «Татэнерго», ТЭЦ-26 «Мосэнерго» и Хуадянь-Тенинской ТЭЦ.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

В реактор 4 энергоблока Ростовской АЭС загружают кассеты с ядерным топливом
Во время загрузки произошла ошибка.
8 декабря 2017© Ньюстюб
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