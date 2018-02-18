Десятиклассник спас двоих детей из горящей квартиры в Челябинске
Мальчики играли со спичками и подожгли кресло.
Мальчики играли со спичками и подожгли кресло.
Ученик десятого класса одной из челябинских школ спас двоих детей, которые устроили пожар в квартире, сообщают в
Вызов на одну из улиц в Ленинском районе поступил в экстренные службы вечером 17 февраля. Очевидцы сообщили, что горит квартира на шестом этаже многоэтажного дома. Возгорание было ликвидировано за несколько минут. Выяснилось, что причиной ЧП стала детская шалость: мальчики десяти и двенадцати лет в отсутствие бабушки играли со спичками и подожгли кресло. Поняв, что не смогут выйти из жилища, дети выбежали на балкон и стали звать на помощь. Их крики услышал находившийся в соседней квартире десятиклассник Артемий Полунеев.
«Школьник незамедлительно принял решение разбить оконный блок балкона и подозвал детей к себе. После этого Артемий сказал ребятам, чтобы они взбирались на балконное ограждение и, держась за перегородку, перешагивали к нему на балкон. В момент перехода десятиклассник придерживал их за руки и одежду», — рассказали в ГУ МЧС.
Когда жизни детей уже ничего не угрожало, Артемий вместе со своей подругой одел их потеплее и вывел на улицу, где передал медикам. В ведомстве сообщили, что руководство Челябинского
Напомним, ранее отвагу на пожаре проявил житель Златоуста: мужчина помог выбраться из дома своим пожилым соседям и спас часть их имущества.
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