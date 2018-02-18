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11:32 (мск), источник: АиФ Челябинск

Десятиклассник спас двоих детей из горящей квартиры в Челябинске

Мальчики играли со спичками и подожгли кресло.

Ученик десятого класса одной из челябинских школ спас двоих детей, которые устроили пожар в квартире, сообщают в пресс-центре областного ГУ МЧС.

Вызов на одну из улиц в Ленинском районе поступил в экстренные службы вечером 17 февраля. Очевидцы сообщили, что горит квартира на шестом этаже многоэтажного дома. Возгорание было ликвидировано за несколько минут. Выяснилось, что причиной ЧП стала детская шалость: мальчики десяти и двенадцати лет в отсутствие бабушки играли со спичками и подожгли кресло. Поняв, что не смогут выйти из жилища, дети выбежали на балкон и стали звать на помощь. Их крики услышал находившийся в соседней квартире десятиклассник Артемий Полунеев.

«Школьник незамедлительно принял решение разбить оконный блок балкона и подозвал детей к себе. После этого Артемий сказал ребятам, чтобы они взбирались на балконное ограждение и, держась за перегородку, перешагивали к нему на балкон. В момент перехода десятиклассник придерживал их за руки и одежду», — рассказали в ГУ МЧС.

Когда жизни детей уже ничего не угрожало, Артемий вместе со своей подругой одел их потеплее и вывел на улицу, где передал медикам. В ведомстве сообщили, что руководство Челябинского пожарно-спасательного гарнизона будет ходатайствовать перед руководством о представлении юноши к награде «За спасение погибавших».

Напомним, ранее отвагу на пожаре проявил житель Златоуста: мужчина помог выбраться из дома своим пожилым соседям и спас часть их имущества.

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