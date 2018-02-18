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10:52 (мск), источник: РИА Новости

В Иране потерпел крушение пассажирский самолет

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, сообщает агентство Тасним со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям.

Самолет, принадлежащий иранской компании Aseman Airlines, выполнял рейс Тегеран — Ясудж. Глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди заявил, что на борту самолета находились шестьдесят пассажиров и шесть членов экипажа.

По данным телеканала Press TV, несколько очевидцев видели, как самолет пытался совершить экстренную посадку в районе ферм.

В российском посольстве выясняют, были ли на борту лайнера россияне.

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