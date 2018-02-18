В Иране потерпел крушение пассажирский самолет

Самолет, принадлежащий иранской компании Aseman Airlines, выполнял рейс Тегеран — Ясудж. Глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди заявил, что на борту самолета находились шестьдесят пассажиров и шесть членов экипажа.

По данным телеканала Press TV, несколько очевидцев видели, как самолет пытался совершить экстренную посадку в районе ферм.