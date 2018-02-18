В Иране потерпел крушение пассажирский самолет
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, сообщает агентство Тасним со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям.
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