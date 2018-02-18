На Дону в ДТП с микроавтобусом погибли два человека и пострадал ребенок
В Ростовской области утром 18 февраля произошло
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Ростовской области утром 18 февраля произошло
Сообщение об аварии на 47-м км дороги Ростов — Волгодонск поступило около 6:05.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречку и столкнулся с автобусом Hyundai County.
Жертвами стали три человека, ехавших в отечественной легковушке: водитель и пассажир погибли, шестилетний ребенок получил травмы. В микроавтобусе было три человека, они не пострадали.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.