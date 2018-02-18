Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая ведущая «Орла и решки» — о том, что происходит за кадром
Нейробиолог рассказал, как стать счастливым
В Австралии родился ребенок весом 6,3 кг
Как сделать ковер эффектным элементом интерьера: 5 ярких примеров
Дженнифер Энистон жаловалась Брэду Питту на мужа
«Поезд метро остановился ради неё!» Девочка в Нью-Йорке каждое утро махала машинистам. Ей сделали подарок на 14 февраля
Адмирал РФ ответил на требование Киева ремонтировать флот в Крыму
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Глава ЧВК «Вагнер» сказал, сколько его бойцов погибло из-за США
Эксперты сообщили, как можно увеличить пенсии
Обнаженную фотомодель унесло морем во время съемки - видео
Кличко: С Крымом поступят еще жестче, чем с Киевом
Полный релакс: Юлия Высоцкая отдыхает в СПА
Фигуру Светланы Бондарчук сравнили с вазой
Стала известна причина смерти пропавшей Марии Политовой - СМИ
США: РФ вывела из строя «грозу морей» — авианосец
Бомбардировка ВКС РФ базы в Идлибе: не многим удалось уйти - СМИ
Прибалтика на грани краха: мольбы о помощи к РФ
Фоторепортажи
32Ситуация на месте крушения Ан-148
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
13:01 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону в ДТП с микроавтобусом погибли два человека и пострадал ребенок

В Ростовской области утром 18 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие, есть жертвы.

Сообщение об аварии на 47-м км дороги Ростов — Волгодонск поступило около 6:05.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречку и столкнулся с автобусом Hyundai County.

Жертвами стали три человека, ехавших в отечественной легковушке: водитель и пассажир погибли, шестилетний ребенок получил травмы. В микроавтобусе было три человека, они не пострадали.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Ростовской области.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Российские лыжники сенсационно выиграли серебро в эстафете
Прощеное воскресенье: как возникла традиция перед Великим постом
В Германии назвали главную мировую угрозу
Второй эсминец США вошел в акваторию Черное море
В Иране потерпел крушение пассажирский самолет
В Южно-Сахалинске самолет задел крылом столб
Обнаружено древнейшее в Европе захоронение матери с младенцем
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Серебро Олимпийских игр — у наших лыжников Ларьков, Большунов, Червоткин и Спицов выиграли мужскую эстафету в лыжных гонках
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Пары, в неожиданное расставание которых мы до сих пор не верим Пока Дженнифер Энистон разводится с Джастином Теру после двух лет брака, мы вспоминаем самые неожиданные звездные расставания
Дети
В Австралии родился ребенок весом 6,3 кг Новорожденный носит одежду для 6-месячных детей.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь