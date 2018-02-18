На Дону в ДТП с микроавтобусом погибли два человека и пострадал ребенок

Сообщение об аварии на 47-м км дороги Ростов — Волгодонск поступило около 6:05.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречку и столкнулся с автобусом Hyundai County.

Жертвами стали три человека, ехавших в отечественной легковушке: водитель и пассажир погибли, шестилетний ребенок получил травмы. В микроавтобусе было три человека, они не пострадали.