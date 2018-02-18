В Волгограде два человека погибли в ДТП с грузовиками

Как сообщили в областном управлении МВД, согласно предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Datsun on-DO выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Он столкнулся с грузовиком Iveco, который буксировал на жесткой сцепке автомобиль КамАЗ.