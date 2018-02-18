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13:00 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгограде два человека погибли в ДТП с грузовиками

В Красноармейском районе Волгограда в результате аварии погибли два человека.

Как сообщили в областном управлении МВД, согласно предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Datsun on-DO выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Он столкнулся с грузовиком Iveco, который буксировал на жесткой сцепке автомобиль КамАЗ.

Водитель и 44-летний пассажир Datsun on-DO погибли. Еще один 48-летний пассажир легкового автомобиля попал в больницу.

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