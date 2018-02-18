В Волгограде два человека погибли в ДТП с грузовиками
В Красноармейском районе Волгограда в результате аварии погибли два человека.
В Красноармейском районе Волгограда в результате аварии погибли два человека.
Как сообщили в областном управлении МВД, согласно предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Datsun
Водитель и 44-летний пассажир Datsun
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