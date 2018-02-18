Казахстанцев в разбившемся в Иране самолете не было — МИД

Напомним, пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан. Самолет выполнял рейс Тегеран — Ясудж. На борту лайнера находились от 66 человек, все они погибли.

По данным СМИ, самолет пропал с радаров спустя 50 минут после начала полета. Лайнер врезался в хребет Дена. Прямое расстояние между двумя аэропортами составляет 556 километров. Общее время полета — в среднем полтора часа.