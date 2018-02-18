Казахстанцев в разбившемся в Иране самолете не было — МИД
Казахстанцев среди пассажиров разбившегося в Иране самолета не было. Об этом сообщил руководитель
Казахстанцев среди пассажиров разбившегося в Иране самолета не было. Об этом сообщил руководитель
«По предварительным данным, среди пассажиров разбившегося лайнера граждан Казахстана не было», — сообщил Жайнаков.
Напомним, пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан. Самолет выполнял рейс Тегеран — Ясудж. На борту лайнера находились от 66 человек, все они погибли.
По данным СМИ, самолет пропал с радаров спустя 50 минут после начала полета. Лайнер врезался в хребет Дена. Прямое расстояние между двумя аэропортами составляет 556 километров. Общее время полета — в среднем полтора часа.
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