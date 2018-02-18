Авто провалилось под лед на Капчагайском водохранилище
На побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области под лед провалился автомобиль Honda CRV, передает NUR.KZ со ссылкой на
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На побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области под лед провалился автомобиль Honda CRV, передает NUR.KZ со ссылкой на
Авто провалилось под лед на глубину 1,5 метра. В машине находились 4 человека, которые отказались от эвакуации. В ДЧС сообщили, что во время инцидента никто не пострадал.
«Органы гражданской защиты осуществляют защиту и обеспечивают безопасность жизни и здоровья граждан, при этом выезд на лед является необдуманным действием со стороны автовладельцев», — добавили в ДЧС.
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