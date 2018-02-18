Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе
9 согревающих и полезных продуктов
Солист Maroon 5 второй раз стал отцом
Продаваемое в магазинах Северной Кореи попало на фото иностранца
Полный релакс: Юлия Высоцкая отдыхает в СПА
«Поезд метро остановился ради неё!» Девочка в Нью-Йорке каждое утро махала машинистам. Ей сделали подарок на 14 февраля
Адмирал РФ ответил на требование Киева ремонтировать флот в Крыму
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Глава ЧВК «Вагнер» сказал, сколько его бойцов погибло из-за США
Эксперты сообщили, как можно увеличить пенсии
Обнаженную фотомодель унесло морем во время съемки - видео
Кличко: С Крымом поступят еще жестче, чем с Киевом
Полный релакс: Юлия Высоцкая отдыхает в СПА
Фигуру Светланы Бондарчук сравнили с вазой
Стала известна причина смерти пропавшей Марии Политовой - СМИ
США: РФ вывела из строя «грозу морей» — авианосец
Бомбардировка ВКС РФ базы в Идлибе: не многим удалось уйти - СМИ
Прибалтика на грани краха: мольбы о помощи к РФ
Фоторепортажи
32Ситуация на месте крушения Ан-148
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
13:03 (мск), источник: Nur.kz

Авто провалилось под лед на Капчагайском водохранилище

На побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области под лед провалился автомобиль Honda CRV, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

Авто провалилось под лед на глубину 1,5 метра. В машине находились 4 человека, которые отказались от эвакуации. В ДЧС сообщили, что во время инцидента никто не пострадал.

«Органы гражданской защиты осуществляют защиту и обеспечивают безопасность жизни и здоровья граждан, при этом выезд на лед является необдуманным действием со стороны автовладельцев», — добавили в ДЧС.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Самолет разбился в Иране: погибли 66 человек
Российские лыжники сенсационно выиграли серебро в эстафете
Прощеное воскресенье: как возникла традиция перед Великим постом
В Германии назвали главную мировую угрозу
Второй эсминец США вошел в акваторию Черное море
В Иране потерпел крушение пассажирский самолет
В Южно-Сахалинске самолет задел крылом столб
Обнаружено древнейшее в Европе захоронение матери с младенцем
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Серебро Олимпийских игр — у наших лыжников Ларьков, Большунов, Червоткин и Спицов выиграли мужскую эстафету в лыжных гонках
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Пары, в неожиданное расставание которых мы до сих пор не верим Пока Дженнифер Энистон разводится с Джастином Теру после двух лет брака, мы вспоминаем самые неожиданные звездные расставания
Дети
В Австралии родился ребенок весом 6,3 кг Новорожденный носит одежду для 6-месячных детей.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь