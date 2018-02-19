В Воронеже 37-летняя горожанка устроила в квартире наркопритон
За это ей грозит четыре года тюрьмы.
За это ей грозит четыре года тюрьмы.
В Воронеже против 37-летней местной жительницы полиция завела уголовное дело. Горожанка подозревается в том, что она устроила притон для употребления «дури».
По данным МВД, злоумышленница предоставляла часть квартиры на улице Варейкиса посторонним людям, которые принимают наркотики. Делала она это с ноября 2017-го по январь 2018 года.
Женщину задержали. Она дала признательные показания. Против нее возбудили дело за организацию притона (до 4 лет лишения свободы).
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