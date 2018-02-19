В Воронеже 37-летняя горожанка устроила в квартире наркопритон

В Воронеже против 37-летней местной жительницы полиция завела уголовное дело. Горожанка подозревается в том, что она устроила притон для употребления «дури».

По данным МВД, злоумышленница предоставляла часть квартиры на улице Варейкиса посторонним людям, которые принимают наркотики. Делала она это с ноября 2017-го по январь 2018 года.

Женщину задержали. Она дала признательные показания. Против нее возбудили дело за организацию притона (до 4 лет лишения свободы).