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11:11 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже 37-летняя горожанка устроила в квартире наркопритон

За это ей грозит четыре года тюрьмы.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже против 37-летней местной жительницы полиция завела уголовное дело. Горожанка подозревается в том, что она устроила притон для употребления «дури».

По данным МВД, злоумышленница предоставляла часть квартиры на улице Варейкиса посторонним людям, которые принимают наркотики. Делала она это с ноября 2017-го по январь 2018 года.
Женщину задержали. Она дала признательные показания. Против нее возбудили дело за организацию притона (до 4 лет лишения свободы).

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