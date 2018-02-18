В Ростове произошел пожар в Ботаническом саду
В Советском районе
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В Советском районе
Сообщение о пожаре на Ботаническом спуске, 3 поступило в полдень. Загорелась деревянная постройка рядом с Ботаническим садом. К 12:29 горение на площади 50 кв. метров потушили.
В ликвидации пожара задействовали десять человек и три единицы спецтехники.
При пожаре никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются, сообщили порталу 161.ru в
Как сообщали Юга.ру, ранее в Таганроге сгорели две иномарки в автосервисе. На Ставрополье два человека погибли при пожаре в частном доме.
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