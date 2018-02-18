В Ростове произошел пожар в Ботаническом саду

Сообщение о пожаре на Ботаническом спуске, 3 поступило в полдень. Загорелась деревянная постройка рядом с Ботаническим садом. К 12:29 горение на площади 50 кв. метров потушили.

В ликвидации пожара задействовали десять человек и три единицы спецтехники.

При пожаре никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются, сообщили порталу 161.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-104083518&id=456241380&hash=9e62599eed9c4f66&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.