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18 февраля, источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове произошел пожар в Ботаническом саду

В Советском районе Ростова-на-Дону днем 18 февраля загорелась постройка возле Ботанического сада.

Сообщение о пожаре на Ботаническом спуске, 3 поступило в полдень. Загорелась деревянная постройка рядом с Ботаническим садом. К 12:29 горение на площади 50 кв. метров потушили.

В ликвидации пожара задействовали десять человек и три единицы спецтехники.

При пожаре никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются, сообщили порталу 161.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщали Юга.ру, ранее в Таганроге сгорели две иномарки в автосервисе. На Ставрополье два человека погибли при пожаре в частном доме.

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