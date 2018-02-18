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18 февраля, источник: Комсомольская правда

При пожаре под Калининградом погиб мужчина

В воскресенье, 18 февраля, поселке Новоселки Правдинского района при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Инцидент произошел около 6 часов утра в одноэтажном жилом доме на три квартиры. В одной из квартир площадью 30 «квадратов» горело потолочное перекрытие. В результате пожара погиб мужчина.

В тушении огня участвовали семь человек и две единицы техники.

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