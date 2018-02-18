При пожаре под Калининградом погиб мужчина
В воскресенье, 18 февраля, поселке Новоселки Правдинского района при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.
В воскресенье, 18 февраля, поселке Новоселки Правдинского района при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.
Инцидент произошел около 6 часов утра в одноэтажном жилом доме на три квартиры. В одной из квартир площадью 30 «квадратов» горело потолочное перекрытие. В результате пожара погиб мужчина.
В тушении огня участвовали семь человек и две единицы техники.
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