В Новосибирске на пожаре сгорели перепелки и гуси

В Ленинском районе Новосибирска на улице Ягодинской загорелся частный деревянный дом, в котором расположено десять инкубаторов. По сообщению очевидцев произошедшего, которые написали о пожаре в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», внутри инкубаторов содержались порядка 500 перепелов и 30 гусей, которые погибли от огня.

— Хозяева дома не пострадали, тушение осложнялось тем, что дом расположен в глубине и пожарным приходилось прорываться через глубокие сугробы, — комментируют очевидцы в «АС-54».

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям журналисту «Комсомольской правды» обещали позже дать итоговый комментарий по произошедшему пожару. О пострадавших людях на данный момент сообщений нет.