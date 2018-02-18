В Новосибирске на пожаре сгорели перепелки и гуси
Дом с инкубатором загорелся в Ленинском районе.
Дом с инкубатором загорелся в Ленинском районе.
В Ленинском районе Новосибирска на улице Ягодинской загорелся частный деревянный дом, в котором расположено десять инкубаторов. По сообщению очевидцев произошедшего, которые написали о пожаре в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», внутри инкубаторов содержались порядка 500 перепелов и 30 гусей, которые погибли от огня.
— Хозяева дома не пострадали, тушение осложнялось тем, что дом расположен в глубине и пожарным приходилось прорываться через глубокие сугробы, — комментируют очевидцы в «АС-54».
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям журналисту «Комсомольской правды» обещали позже дать итоговый комментарий по произошедшему пожару. О пострадавших людях на данный момент сообщений нет.
Напомним еще об одном пожаре в частном доме, который произошел накануне в селе Елбань Маслянинского района. В результате, семья отравилась угарным газом: одна погибшая, трое пострадали.
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