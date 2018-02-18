В Челябинске объявлено о загрязнении воздуха 1 степени
Горожан призывают по возможности ограничить использование личного автотранспорта.
Горожан призывают по возможности ограничить использование личного автотранспорта.
Предупреждение о метеоусловиях, при которых на уровне дыхания человека накапливаются загрязняющие вещества, объявлено в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации метеорологов, до 12 часов понедельника, 19 февраля, в городе ожидаются слабый ветер неблагоприятного направления и инверсия (увеличение температуры с высотой, что препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, облаков), при которых возможно скапливание промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферы.
«Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», — говорится в сообщении.
Населению рекомендовано сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых комплексах, людям, имеющим хронические заболевания верхних дыхательных путей, легких,
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