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18 февраля, источник: dostup1.ru

В Челябинске объявлено о загрязнении воздуха 1 степени

Горожан призывают по возможности ограничить использование личного автотранспорта.

Источник: Reuters

Предупреждение о метеоусловиях, при которых на уровне дыхания человека накапливаются загрязняющие вещества, объявлено в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации метеорологов, до 12 часов понедельника, 19 февраля, в городе ожидаются слабый ветер неблагоприятного направления и инверсия (увеличение температуры с высотой, что препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, облаков), при которых возможно скапливание промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферы.

«Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», — говорится в сообщении.

Населению рекомендовано сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых комплексах, людям, имеющим хронические заболевания верхних дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистой системы, — строго выполнять назначения лечащего врача, иметь при себе необходимые лекарственные препараты. Кроме того, горожан призывают по возможности ограничить использование личного автотранспорта.

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 В Челябинске объявлено о загрязнении воздуха 1 степени
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