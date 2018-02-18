В Челябинске объявлено о загрязнении воздуха 1 степени

Источник: Reuters

Предупреждение о метеоусловиях, при которых на уровне дыхания человека накапливаются загрязняющие вещества, объявлено в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации метеорологов, до 12 часов понедельника, 19 февраля, в городе ожидаются слабый ветер неблагоприятного направления и инверсия (увеличение температуры с высотой, что препятствует вертикальным перемещениям воздуха и способствует образованию дымки, тумана, облаков), при которых возможно скапливание промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферы.

«Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», — говорится в сообщении.