Вертолет госпитализировал в Москве пятилетнего мальчика, задетого электричкой
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Электричка, проезжавшая в районе станции «Москва Рижская» в столице, задела пятилетнего мальчика, он госпитализирован.
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Электричка, проезжавшая в районе станции «Москва Рижская» в столице, задела пятилетнего мальчика, он госпитализирован.
«Следователи ММСУТ устанавливают обстоятельства травмирования ребенка около станции Москва Рижская», — сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская. Она уточнила, что, по предварительным данным, пятилетний ребенок находился в сопровождении отца.
По словам Марковской, распространенная ранее в СМИ информация о том, что ребенок попал под электричку, катаясь с горки, не подтверждается.
Как сообщили ТАСС в
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