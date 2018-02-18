Вертолет госпитализировал в Москве пятилетнего мальчика, задетого электричкой

«Следователи ММСУТ устанавливают обстоятельства травмирования ребенка около станции Москва Рижская», — сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская. Она уточнила, что, по предварительным данным, пятилетний ребенок находился в сопровождении отца.

По словам Марковской, распространенная ранее в СМИ информация о том, что ребенок попал под электричку, катаясь с горки, не подтверждается.

В свою очередь в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили ТАСС, что электричка травмировала мальчика. Сотрудники полиции начали проверку.