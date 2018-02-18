В Туапсе возле кафе на набережной зарезали мужчину
Подозреваемый в убийстве задержан, он находится в больнице.
Подозреваемый в убийстве задержан, он находится в больнице.
Драка произошла около 2 часов ночи 18 февраля. На видеозаписи с камеры наружного наблюдения видно, как несколько молодых парней задирают друг друга, потом они перемещаются на парковку, затем догоняют друг друга на ближайшем газоне.
Итог потасовки — от ножевого ранения погиб 27-летний мужчина. По данным СК, подозреваемый в его убийстве уже задержан — сейчас он находится в реанимации и дать показания не может.
У туапсинского кафе «Маринад» — криминальная репутация. Еще совсем недавно оно называлось «Печорин». Летом 2016 года здесь произошла перестрелка — с множественными пулевыми ранениями в больницу были доставлены двое мужчин, сообщает
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