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18 февраля, источник: РИА Новости

В Кизляре неизвестный устроил стрельбу в толпе на Масленице

МАХАЧКАЛА, 18 фев — РИА Новости. В Кизляре местный житель открыл стрельбу по людям во время празднования Масленицы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана.

«По предварительным данным, четыре человека погибли, еще четверо пострадали», — сказал собеседник агентства. При этом республиканский Минздрав сообщил о пяти пострадавших. Их доставили в кизлярскую ЦГБ. Позднее одна из пострадавших скончалась в больнице.

Силовики ликвидировали нападавшего, им оказался местный житель 1995 года рождения.

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По словам источника, все жертвы возвращались со службы из храма, когда произошло нападение. При этом преступник раньше не попадал в поле зрения полиции и не имел отношения к радикальным течениям.

«Примерно в 16:30 неизвестный мужчина из охотничьего ружья открыл стрельбу по гражданским», — рассказал РИА Новости представитель регионального МВД. По его словам, среди пострадавших двое полицейских.

На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

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