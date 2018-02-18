В Кизляре неизвестный устроил стрельбу в толпе на Масленице

«По предварительным данным, четыре человека погибли, еще четверо пострадали», — сказал собеседник агентства. При этом республиканский Минздрав сообщил о пяти пострадавших. Их доставили в кизлярскую ЦГБ. Позднее одна из пострадавших скончалась в больнице.

Силовики ликвидировали нападавшего, им оказался местный житель 1995 года рождения.

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По словам источника, все жертвы возвращались со службы из храма, когда произошло нападение. При этом преступник раньше не попадал в поле зрения полиции и не имел отношения к радикальным течениям.

«Примерно в 16:30 неизвестный мужчина из охотничьего ружья открыл стрельбу по гражданским», — рассказал РИА Новости представитель регионального МВД. По его словам, среди пострадавших двое полицейских.