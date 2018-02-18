Неизвестный расстрелял толпу людей во время Масленицы в Дагестане
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — Неизвестный преступник открыл огонь по толпе людей во время Масленицы в городе Кизляр в Дагестане, сообщил агентству «Интерфакс-» информированный источник.
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