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18 февраля, источник: Интерфакс

Неизвестный расстрелял толпу людей во время Масленицы в Дагестане

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — Неизвестный преступник открыл огонь по толпе людей во время Масленицы в городе Кизляр в Дагестане, сообщил агентству «Интерфакс-» информированный источник.

«Трагедия произошла сегодня, в воскресенье, во время Масленицы в Кизляре. Погибло четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения. Преступника ответным огнем ликвидировали стражи порядка», — сказал собеседник агентства.

По его данным, среди раненых трое сотрудников Росгвардии.

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