За сутки в Барановичском районе сгорели два дома и грузовик

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Два дома и грузовой автомобиль «Мерседес», принадлежащий частному предприятию, горели минувшей ночью в Барановичском районе, сообщили в воскресенье в Брестском областном управлении МЧС.

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В произошедших пожарах в Барановичском районе пострадали строения, автомобиль и имущество, находившееся в домах, человеческих жертв не было.

«У сгоревшего в Барановичах грузового автомобиля “Мерседес” огнем повреждена кабина и рефрижератор. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования», — сообщили в МЧС.

В двухэтажном кирпичном доме, который горел в деревне Миловиды повреждения более сильные: огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытия, внутренняя отделка здания и имущество.

Во втором доме, горевшем этой ночью в деревне Поручин, также уничтожены кровля, мебель и внутренняя отделка.