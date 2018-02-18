За сутки в Барановичском районе сгорели два дома и грузовик
Причины, по которым произошли возгорания в жилых домах, выясняют специалисты.
Причины, по которым произошли возгорания в жилых домах, выясняют специалисты.
МИНСК, 18 фев — Sputnik. Два дома и грузовой автомобиль «Мерседес», принадлежащий частному предприятию, горели минувшей ночью в Барановичском районе, сообщили в воскресенье в Брестском областном управлении МЧС.
В произошедших пожарах в Барановичском районе пострадали строения, автомобиль и имущество, находившееся в домах, человеческих жертв не было.
«У сгоревшего в Барановичах грузового автомобиля “Мерседес” огнем повреждена кабина и рефрижератор. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования», — сообщили в МЧС.
В двухэтажном кирпичном доме, который горел в деревне Миловиды повреждения более сильные: огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытия, внутренняя отделка здания и имущество.
Во втором доме, горевшем этой ночью в деревне Поручин, также уничтожены кровля, мебель и внутренняя отделка.
Причины, по которым этой ночью произошли возгорания, пока не сообщаются, их выясняют специалисты.
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