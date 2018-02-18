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18 февраля, источник: СБ - Беларусь сегодня

Лукашенко направил соболезнования Президенту Ирана в связи с крушением пассажирского самолета

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате катастрофы пассажирского самолета иранской авиакомпании.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Глава государства также адресовал слова поддержки всему народу Ирана, передает пресс-служба Президента.

Самолет разбился сегодня. Погибли 66 человек: 60 пассажиров и 6 членов экипажа.

По информации Министерства иностранных дел, белорусов на борту лайнера не было.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.

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