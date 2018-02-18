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18 февраля, источник: Sputnik

Мужчина в Самарканде жестоко расправился с женой из-за ссоры

Семейный конфликт стал причиной трагедии — мужчина ударил супругу ножом в шею и в грудь.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Инцидент произошел в субботу, 17 февраля, в Самарканде, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

«В 16.30 часов гражданин Кубаев Р. 1971 года рождения, проживающий в махалле Мотрид, нанес несколько ножевых ранений своей супруге — Умаровой Д. 1983 года рождения», — говорится в сообщении.

В результате ранений в область шеи и груди женщина скончалась.

Оперативники задержали Кубаева Р.

Причины происшествия выясняются.

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