Мужчина в Самарканде жестоко расправился с женой из-за ссоры

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Инцидент произошел в субботу, 17 февраля, в Самарканде, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

«В 16.30 часов гражданин Кубаев Р. 1971 года рождения, проживающий в махалле Мотрид, нанес несколько ножевых ранений своей супруге — Умаровой Д. 1983 года рождения», — говорится в сообщении.