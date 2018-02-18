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18 февраля, источник: Tengrinews

Костанайцы стали свидетелями погони полицейских за легковушкой

Жители Костаная стали свидетелями погони полицейских за легковушкой, передает Alau.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел утром 18 февраля около 7.00. По улице Тәуелсіздік была погоня за автомобилем марки «ВАЗ 2110». Отмечается, что водителя догнали только на мендыкаринской трассе.

«Было очень много патрульных машин. Догнали водителя уже за городом, на мендыкаринской трассе. Стекла были пробиты, как будто стреляли», — рассказывают очевидцы.

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