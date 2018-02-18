В Минске легковой автомобиль сбил осветительную мачту и вылетел в кювет
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль сбил осветительную мачту и вылетел за пределы трассы. Такую информацию размещают очевидцы в соцсетях, сообщает БЕЛТА.
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