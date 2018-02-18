Крупный пожар в Екатеринбурге: погибли дети
Из горящей квартиры пожарные вынесли пятерых человек. Двоих уже было не спасти.
Из горящей квартиры пожарные вынесли пятерых человек. Двоих уже было не спасти.
В Екатеринбурге пожар унёс жизни двоих детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС России по Свердловской области.
ЧП случилось в 12-этажном жилом доме на Сиреневом бульваре. Пожар на первом этаже разгорелся вечером. Спасатели прибыли на место и по лестничным маршам эвакуировали 45 человек, в том числе 14 детей.
Из загоревшейся квартиры пожарные вынесли на руках пятерых человек, в том числе троих детей. Двое детей уже были без признаков жизни, третьего ребенка передали медикам. На место уже направлены психологи МЧС России.
Отметим, это не единственный за 18 февраля пожар в многоэтажке Екатеринбурга. Утром произошло возгорание на улице Бажова. Там прибывшие пожарные эвакуировали около 20 человек. Обошлось без жертв.
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