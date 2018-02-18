Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа лучшая актриса из лучших актрис
9 согревающих и полезных продуктов
Беременная Галина Юдашкина поделилась пляжным снимком с сыном
Дизайн маленькой брутальной квартиры для молодого хозяина
Разноцветные блины и медведи: как звезды отметили Масленицу
«Поезд метро остановился ради неё!» Девочка в Нью-Йорке каждое утро махала машинистам. Ей сделали подарок на 14 февраля
Адмирал РФ ответил на требование Киева ремонтировать флот в Крыму
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
BMW выбрала место, где построит завод в России
В Беларуси придумали биатлон на тракторах
«Дешево и смертельно»: Иностранные СМИ восхитились танком Т-90М
Эксперты: Есть оружие против подлодок «Варшавянка»
Кара Делевинь в радужной шубе стала звездой модного показа
35-летняя Светлана Ходченкова затмила всех в Берлине (фото)
Нейробиолог рассказал, как стать счастливым
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
10Пре-карнавал в Рио
18 февраля, источник: ИА REGNUM

Крупный пожар в Екатеринбурге: погибли дети

Из горящей квартиры пожарные вынесли пятерых человек. Двоих уже было не спасти.

Источник: Reuters

В Екатеринбурге пожар унёс жизни двоих детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС России по Свердловской области.

ЧП случилось в 12-этажном жилом доме на Сиреневом бульваре. Пожар на первом этаже разгорелся вечером. Спасатели прибыли на место и по лестничным маршам эвакуировали 45 человек, в том числе 14 детей.

Из загоревшейся квартиры пожарные вынесли на руках пятерых человек, в том числе троих детей. Двое детей уже были без признаков жизни, третьего ребенка передали медикам. На место уже направлены психологи МЧС России.

Отметим, это не единственный за 18 февраля пожар в многоэтажке Екатеринбурга. Утром произошло возгорание на улице Бажова. Там прибывшие пожарные эвакуировали около 20 человек. Обошлось без жертв.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Asia Times: Китай уже почти захватил Южно-Китайское море
Российские лыжники сенсационно выиграли серебро в эстафете
МОК прокомментировал проваленный россиянином допинг-тест на ОИ
Кадыров прокомментировал нападение на церковь в Дагестане
Ученые рассказали об опасности фруктового сока
Около 100 грузовиков не могут въехать в Россию из Украины
Второй эсминец США вошел в акваторию Черного моря
Обнаружено древнейшее в ЕС захоронение матери с младенцем
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Новые подвиги лыжников и очередной скандал с мельдонием Рассказываем о главных событиях 18 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как москвичи борются с сосульками
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Местоположение строителей будут отслеживать по датчику
Леди
Пары, в неожиданное расставание которых мы до сих пор не верим Пока Дженнифер Энистон разводится с Джастином Теру после двух лет брака, мы вспоминаем самые неожиданные звездные расставания
Дети
Сергей Лазарев показал, как выглядел в 13 лет Артист ностальгирует по детству.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь