Крупный пожар в Екатеринбурге: погибли дети

Источник: Reuters

В Екатеринбурге пожар унёс жизни двоих детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС России по Свердловской области.

ЧП случилось в 12-этажном жилом доме на Сиреневом бульваре. Пожар на первом этаже разгорелся вечером. Спасатели прибыли на место и по лестничным маршам эвакуировали 45 человек, в том числе 14 детей.

Из загоревшейся квартиры пожарные вынесли на руках пятерых человек, в том числе троих детей. Двое детей уже были без признаков жизни, третьего ребенка передали медикам. На место уже направлены психологи МЧС России.