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18 февраля, источник: Zakon.kz

Три человека погибли на трассе Актау — Бейнеу

ДТП произошло днем 18 февраля.

Источник: Zakon.kz

18 февраля в Мангистауской области в результате аварии на трассе погибли три человека, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Дорожно-транспортное происшествие, по информации ДЧС Мангистауской области, произошло в 15:07 по местному времени.

Три человека погибли на месте, двое госпитализированы.

По предварительной информации, столкнулись грузовая фура и пикап. Остальные подробности ДТП уточняются.

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