Три человека погибли на трассе Актау — Бейнеу
ДТП произошло днем 18 февраля.
ДТП произошло днем 18 февраля.
18 февраля в Мангистауской области в результате аварии на трассе погибли три человека, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».
Три человека погибли на месте, двое госпитализированы.
По предварительной информации, столкнулись грузовая фура и пикап. Остальные подробности ДТП уточняются.
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