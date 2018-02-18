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18 февраля, источник: СБ - Беларусь сегодня

Милиция устанавливает личность умершего в магазине в Гродно мужчины

Инцидент произошел 17 февраля примерно в восемь часов вечера. В гродненском магазине Купалинка, который находится на проспекте Клецкова, 26, умер мужчина.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Покупатель уже шел с продуктами к выходу, когда ему стало плохо. Он потерял сознание и упал. Прибывшие в магазин врачи констатировали смерть, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Никаких документов при себе умерший не имел. Мужчина примерно 55−60 лет, ростом от 170 до 180 сантиметров, среднего телосложения, с усами. Был одет в черную дубленку, серо-синий пиджак, красно-оранжевую клетчатую рубашку, серую майку и черные брюки. На голове была светло-серая вязаная шапка.

Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.

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