Милиция устанавливает личность умершего в магазине в Гродно мужчины

Покупатель уже шел с продуктами к выходу, когда ему стало плохо. Он потерял сознание и упал. Прибывшие в магазин врачи констатировали смерть, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Никаких документов при себе умерший не имел. Мужчина примерно 55−60 лет, ростом от 170 до 180 сантиметров, среднего телосложения, с усами. Был одет в черную дубленку, серо-синий пиджак, красно-оранжевую клетчатую рубашку, серую майку и черные брюки. На голове была светло-серая вязаная шапка.