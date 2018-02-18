Милиция устанавливает личность умершего в магазине в Гродно мужчины
Инцидент произошел 17 февраля примерно в восемь часов вечера. В гродненском магазине Купалинка, который находится на проспекте Клецкова, 26, умер мужчина.
Инцидент произошел 17 февраля примерно в восемь часов вечера. В гродненском магазине Купалинка, который находится на проспекте Клецкова, 26, умер мужчина.
Покупатель уже шел с продуктами к выходу, когда ему стало плохо. Он потерял сознание и упал. Прибывшие в магазин врачи констатировали смерть, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Никаких документов при себе умерший не имел. Мужчина примерно 55−60 лет, ростом от 170 до 180 сантиметров, среднего телосложения, с усами. Был одет в черную дубленку,
Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.
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