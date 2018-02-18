В Перми из-за угрозы обрушения кровли закрыли поликлинику

На сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае появилась информация для пациентов закрытой поликлиники.

«По информации министерства здравоохранения Пермского края для пациентов поликлиники в микрорайоне Лобаново, закрытой в связи с угрозой обрушения кровли, изменена маршрутизация к врачам-специалистам», — говорится в сообщении.