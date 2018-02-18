В Перми из-за угрозы обрушения кровли закрыли поликлинику

Хотел подробно рассказать про то, что происходит в Левшино с поликлиникой на Домостроительной. Ситуация эта, к сожалению, форс-мажорная — для безопасности пациентов поликлинику пришлось закрыть, так как там начал разрушаться потолок. На фотографиях как раз потолки этой поликлиники. Здание старое, 30-х годов постройки, аварийное и непригодное для дальнейшей эксплуатации. Поэтому поликлинику пришлось закрыть в срочном порядке, чтобы никто не пострадал. Но совсем оставлять жителей района без поликлинической помощи, конечно, нельзя. Сейчас прорабатываем три варианта решения этой проблемы. Организовали дополнительную экспертизу здания, которая будет длится два месяца. Нам необходимо понять возможно ли осуществить ремонт имеющегося здания, выдержит ли несущая конструкция. Параллельно продолжаем поиск свободных помещений, возможно даже коммерческих. И остаётся вариант с ремонтом здания пищеблока по ул. Лобачевского, 26, чтобы организовать поликлинический приём там — здание буквально в километре от нынешней поликлиники, жителям должно быть логистически удобно. Какой вариант будет наиболее приемлемым по ряду факторов, тот и выберем. Строительства новой взрослой поликлиники в этом районе в ближайшие три года мы не планировали, зато уже строится детская. В любом случае, жителей без поликлинической помощи мы точно не оставим.
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