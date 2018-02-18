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18 февраля, источник: АиФ Прикамье

В Перми из-за угрозы обрушения кровли закрыли поликлинику

Пациентам рассказали, как попасть к врачам.

На сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае появилась информация для пациентов закрытой поликлиники.

«По информации министерства здравоохранения Пермского края для пациентов поликлиники в микрорайоне Лобаново, закрытой в связи с угрозой обрушения кровли, изменена маршрутизация к врачам-специалистам», — говорится в сообщении.

Хотел подробно рассказать про то, что происходит в Левшино с поликлиникой на Домостроительной. Ситуация эта, к сожалению, форс-мажорная — для безопасности пациентов поликлинику пришлось закрыть, так как там начал разрушаться потолок. На фотографиях как раз потолки этой поликлиники. Здание старое, 30-х годов постройки, аварийное и непригодное для дальнейшей эксплуатации. Поэтому поликлинику пришлось закрыть в срочном порядке, чтобы никто не пострадал. Но совсем оставлять жителей района без поликлинической помощи, конечно, нельзя. Сейчас прорабатываем три варианта решения этой проблемы. Организовали дополнительную экспертизу здания, которая будет длится два месяца. Нам необходимо понять возможно ли осуществить ремонт имеющегося здания, выдержит ли несущая конструкция. Параллельно продолжаем поиск свободных помещений, возможно даже коммерческих. И остаётся вариант с ремонтом здания пищеблока по ул. Лобачевского, 26, чтобы организовать поликлинический приём там — здание буквально в километре от нынешней поликлиники, жителям должно быть логистически удобно. Какой вариант будет наиболее приемлемым по ряду факторов, тот и выберем. Строительства новой взрослой поликлиники в этом районе в ближайшие три года мы не планировали, зато уже строится детская. В любом случае, жителей без поликлинической помощи мы точно не оставим.

Допис, поширений Дмитрий Матвеев (@dmit_matveev)

  • Пульмонолог, гастроэнтеролог и офтальмолог будут принимать жителей Лобаново в поликлинике 2 ГБУЗ ПК МСЧ 6 (ул. Бушмакина, 17).
  • Отоларинголог и уролог ведут приём в поликлинике 3 ГБУЗ ПК МСЧ 6 (ул. Качканарская, 47).
  • Приём врачей-терапевтов участков № 1, 2, 3 организован в поликлинике № 3 ГБУЗ ПК МСЧ № 6 (ул. Качканарская, 47), участков №№ 4, 5, 6, 7, 18 — в поликлинике № 4 МСЧ № 6 (ул. Мозырьская, 34).
  • Режим работы поликлиник 3, 4 — с 8.00 до 20.00 и в субботу с 9.00 до 20.00.
  • В поликлинике № 4 ежедневно принимают хирург, дерматолог, онколог.
  • В поликлинике 3, 4 организована работа кабинета функциональной диагностики (ЭКГ, спирография), кабинета доврачебного приема, процедурного, прививочного, кабинета выдачи справок.
  • В поликлинике № 4 ежедневно работают рентгенологический кабинет и кабинет эндоскопии. Смотровой кабинет работает три дня в неделю по графику. Имеется дневной стационар терапевтического профиля на 25 коек и хирургического — на 5 коек.
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