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18 февраля, источник: Комсомольская правда

В Соликамске в частном доме произошел пожар, есть жертвы

На месте происшествия работают все экстренные службы.

В воскресенье, 18 февраля, в 19−05 в МЧС поступила информация о пожаре в жилом доме на улице Октябрьская в деревне Лызиб в Соликамском районе. Как сообщается на сайте МЧС, к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики «скорой помощи», работники электрических сетей.

Распространившийся огонь удалось локализовать только в 19−52, а потушить пламя — в 20−25. В пожаре есть жертвы.

По данным СМИ, в доме погибли двое маленьких детей. В пресс-службе МЧС по Пермскому краю эту информацию комментировать отказались. Причины пожара также еще неизвестны.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

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