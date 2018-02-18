В Соликамске в частном доме произошел пожар, есть жертвы
На месте происшествия работают все экстренные службы.
На месте происшествия работают все экстренные службы.
В воскресенье, 18 февраля, в 19−05 в МЧС поступила информация о пожаре в жилом доме на улице Октябрьская в деревне Лызиб в Соликамском районе. Как сообщается на сайте МЧС, к месту происшествия выехали
Распространившийся огонь удалось локализовать только в 19−52, а потушить пламя — в 20−25. В пожаре есть жертвы.
По данным СМИ, в доме погибли двое маленьких детей. В
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства выясняются.
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