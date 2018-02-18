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18 февраля, источник: Интерфакс

Кадыров прокомментировал нападение на церковь в Кизляре

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что напавший на церковь в дагестанском Кизляре не имеет отношения к какой-либо религии.

«Я потрясён кровавым событием в Кизляре. В результате открытого местным жителем из охотничьего ружья огня погибли и пострадали люди. Этому нет и не может быть никакого оправдания», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, стрелявший не является мусульманином или христианином.

Он не имеет никакого отношения ни к какой религии. Верующий человек никогда не посягнёт на жизнь ни в чем не повинных людей.
Рамзан Кадыров
Глава Чеченской республики

«Это преступник, уголовник, убийца, которого следует привлечь к ответственности по всей строгости закона. Я считаю, что особенно важно установить, кто и с какой целью надоумил его взять в руки оружие и расстрелять людей. Те, кто были с ним связаны, заслуживают такого же сурового наказания», — считает глава Чечни.

«Уверенно можно говорить, что бандит и его покровители, если таковые были, не имеют ни прямого ни косвенного отношения к исламу. Северный Кавказ всегда отличался наличием тесного сотрудничества и взаимопонимания между мусульманами и христианами! Мы и сегодня обязаны пресечь любые попытки провокаторов и врагов России посягнуть на это бесценное достояние», — заявил Кадыров.

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Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В воскресенье в городе Кизляре вооруженный преступник открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам церкви.

В результате преступного акта погибли пять женщин. Еще четыре человека находятся в больнице с различными ранениями.
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