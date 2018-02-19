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00:27 (мск), источник: РИА Новости

Стрельба на Масленице: в Кизляре погибли пять человек

МАХАЧКАЛА, 18 фев — РИА Новости. Пять пожилых женщин в дагестанском Кизляре стали жертвами стрельбы, которую устроил 22-летний Халил Халилов из охотничьего ружья в православном храме в Прощеное Воскресенье, еще четверо человек госпитализированы, общественность потрясена случившимся и требует наказать пособников.

Источник: РИА Новости

Убийства в прощеное воскресенье

Мужчина открыл стрельбу по людям в Кизляре, когда они выходили из церкви после службы. По последним данным, погибли пять прихожанок. Все они были пожилого возраста. Нападавший был уничтожен на месте сотрудниками Росгвардии. Среди пострадавших — двое сотрудников правоохранительных органов.

Когда молодой человек с охотничьим ружьем пытался войти в храм, где проходила вечерняя служба перед Постом, те, кто увидели его, сразу поняли, что он начнет стрелять и закрыли двери. Тогда он стал стрелять по женщинам, которые оказались снаружи. Он убил четырех человек и еще пятерых ранил, среди них один сотрудник полиции и один Росгвардии.
Очевидец происшествия

Власти после ЧП приняли ряд мер: создали оперативный штаб, в город выехали психологи МЧС Дагестана, которые будут работать с родственниками погибших. Кроме того, по тревоге поднят весь личный состав отдела полиции, все въезды в город перекрыты, в данный период осуществляется контроль въезжающего и выезжающего транспорта.

Позднее администрация Кизляра назвала имя открывшего стрельбу около храма в воскресенье, им оказался 22-летний Халил Халилов.

Отмечалось, что ликвидированный стрелок был опознан как житель села Рассвет Тарумовского района Дагестана.

Состояние пострадавших

После происшествия в Кизляр прибыл министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов, врио министра здравоохранения республики Танка Ибрагимов. К пострадавшим экстренно вылетел руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйба.

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«На данный момент в Кизлярской ЦГБ остаются четверо пострадавших. Состояние двоих женщин врачи оценивают как тяжелое. Состояние полицейских — средней степени тяжести, они находятся в отделении травматологии с ранениями нижних конечностей. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Врачи работают в усиленном режиме. На место происшествия тут же выехали три бригады Дагестанского центра медицины катастроф. Психологическую помощь родственникам погибших и пострадавших оказывает психолог минздрава Дагестана», — рассказал РИА Новости представитель минздрава Дагестана.

По его словам, двум женщинам уже проведены операции.

«Состояние их все еще тяжелое. Состояние остальных пострадавших — стабильное, их жизни ничего не угрожает», — отметил собеседник.

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Предполагаемые организаторы

Организаторами стрельбы в Кизляре могут быть исламисты, заинтересованные в дестабилизации ситуации накануне выборов президента РФ, считает сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

«Цель нападения на прихожан православной церкви накануне Великого поста — разжигание вражды и ненависти между представителями разных конфессий. В этом, как инструменте дестабилизации ситуации в стране, в преддверии выборов президента могут быть заинтересованы радикальные исламисты», — заявил Морозов РИА Новости.

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Он полагает, что в нападении могут быть замешаны те жители Дагестана, кто воевал в свое время на стороне ИГ* в Сирии и теперь вернулся на родину.

Ответить по всей строгости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пособников убийцы в Кизляре следует привлечь к ответственности по всей строгости закона.

«Это преступник, уголовник, убийца, которого следует привлечь к ответственности по всей строгости закона. Я считаю, что особенно важно установить, кто и с какой целью надоумил его взять в руки оружие и расстрелять людей. Те, кто были с ним связаны, заслуживают такого же сурового наказания», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Представители Русской православной церкви и Муфтията осудили убийства прихожан в храме и назвали это циничным преступлением.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал страшным и циничным преступлением убийство прихожан в дагестанском Кизляре. «Убийство невинных людей на пороге храма — это страшное и циничное преступление, которое не имеет и не может иметь никаких оправданий. Совершить его могли лишь те, чьи сердца исполнены сатанинской злобы и ненависти, в ком нет духа мира и любви», — говорится в патриаршем послании, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

«Муфтият Республики Дагестан решительно осуждает любые проявления насилия. От рук ваххабита, который открыл стрельбу из охотничьего ружья, погибли четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения. Ваххабиты, прикрывающиеся сегодня псевдоисламом, ничего общего с исламом не имеют», — говорится в сообщении Муфтията Дагестана.

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