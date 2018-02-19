МЧС: За выходные в Барановичском районе сгорели два дома и грузовик
Известно, что за сутки в Брестской области произошло 8 пожаров. В результате погибли два человека и один получил травмы.
Известно, что за сутки в Брестской области произошло 8 пожаров. В результате погибли два человека и один получил травмы.
В Барановичах сгорел грузовой автомобиль. Информацию об этом предоставили в Брестском ОУМЧС.
Инцидент произошел в субботу, 17 февраля, в районном центре. Загорелся грузовой автомобиль. Огнем повреждена кабина автомобиля, рефрижератор. Сообщается, что возгорание произошло
В воскресенье, 18 февраля, ночью произошло два пожара в Барановичском районе — в населенных пунктах Миловиды и Поручин. Горели жилые дома.
Известно, что за сутки в Брестской области произошло 8 пожаров. В результате погибли два человека и один получил травмы.
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