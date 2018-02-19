Женщина, которую 2 недели искали в Сызрани, нашлась на посту ГИБДД в Новокуйбышевске

По словам отца женщины, 5 февраля неизвестные мужчины посадили ее в автомобиль и увезли в Сызрань. Об этом стало известно благодаря записям с камер видеонаблюдения, которые засняли женщину на одной из заправок в Сызрани. Там между ней и мужчинами из автомобиля произошла ссора. Они высадили женщину на заправке и уехали. Валентина попросила денег на такси, но ей отказали. С тех пор о местонахождении женщины было неизвестно.