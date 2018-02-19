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12:12 (мск), источник: Pro Город Самара

Женщина, которую 2 недели искали в Сызрани, нашлась на посту ГИБДД в Новокуйбышевске

5 февраля неизвестные мужчины посадили жительницу Новоспасского в автомобиль и увезли.

36-летняя жительница поселка Новоспасское Валентина Поздова, которую около двух недель искали в Сызрани, нашлась на посту ГИБДД в Новокуйбышевске, пишет КТВ-Луч.

По словам отца женщины, 5 февраля неизвестные мужчины посадили ее в автомобиль и увезли в Сызрань. Об этом стало известно благодаря записям с камер видеонаблюдения, которые засняли женщину на одной из заправок в Сызрани. Там между ней и мужчинами из автомобиля произошла ссора. Они высадили женщину на заправке и уехали. Валентина попросила денег на такси, но ей отказали. С тех пор о местонахождении женщины было неизвестно.

В субботу, 17 февраля, стало известно, что Валентина нашлась.

«Она шла по трассе, прямо посередине дороги, и один из водителей не проехал мимо, остановился и подвёз Валентину до поста ГИБДД в Новокуйбышевске. Валентина сказала мой телефон, мне позвонили, я съездил и забрал дочь», — рассказал отец женщины.

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