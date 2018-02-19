В Петербурге потушили пожар в торговом центре
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар общей площадью 150 квадратных метров в здании торгового центра в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар общей площадью 150 квадратных метров в здании торгового центра в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает
«19 февраля в 05:45 полностью потушен пожар по адресу: Красногвардейский район, Индустриальный проспект, дом 9», — говорится в сообщении.
В двухэтажном кирпичном здании огонь распространился на первом этаже на площади 50 квадратных метров, на втором — на площади 100 квадратных метров.
Сведения о пострадавших не поступали.
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