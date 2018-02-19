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11:22 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге потушили пожар в торговом центре

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар общей площадью 150 квадратных метров в здании торгового центра в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

Источник: РИА Новости

«19 февраля в 05:45 полностью потушен пожар по адресу: Красногвардейский район, Индустриальный проспект, дом 9», — говорится в сообщении.

В двухэтажном кирпичном здании огонь распространился на первом этаже на площади 50 квадратных метров, на втором — на площади 100 квадратных метров.

Сведения о пострадавших не поступали.

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