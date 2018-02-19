Сотрудница полиции из Тольятти получила условный срок за взятки

Источник: РИА "Новости"

Данные о причастности Алии Тюкаевой к получению денежных средств в качестве взятки за выдачу документов для постановки на миграционный учет были получены их коллегами в 2017 году.

«В ходе дальнейшей работы указанная информация подтвердилась, — сообщают в УФСБ по Самарской области. — Установлено, что в период с января по август 2016 года Тюкаева, действуя из корыстной заинтересованности, выдала документы для постановки на миграционный учет по месту пребывания двадцати иностранным гражданам, получив за указанные действия более 60 тысяч рублей».

В мае 2017 г. на основании переданных региональным управлением ФСБ России материалов следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ в отношении Тюкаевой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»).

29 января 2018 г. решением федерального суда Автозаводского района Алия Тюкаева была признана виновной, ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями в системе правоохранительных органов РФ сроком на один год и шесть месяцев.