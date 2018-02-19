Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Журова о мельдонии в крови Крушельницкого
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Педиатр: «Не бывает “нужных” и “ненужных” прививок»
Как сделать ковер эффектным элементом интерьера: 5 ярких примеров
Кристина Асмус умилила поклонников образом Сейлор Мун
Запоздалое раскаяние: Брейвик хочет изменить прошлое Террорист из Норвегии Андерс Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек
Медведева и Загитова вместе покинули каток
Западные СМИ в недоумении от РФ на ОИ в Пхёнчхане
Крушельницкий сказал, кто мог подмешать ему мельдоний на ОИ
Заподозренный в допинге спортсмен РФ покинул ОИ
Состояние ног Татьяны Навки привело Сеть в ужас – СМИ
Подруга Батрутдинова комментирует роман с Бузовой
Кристина Асмус умилила поклонников образом Сейлор Мун
Анджелина Джоли появилась на кинопремии в искрящемся платье
Нейробиолог рассказал, как стать счастливым
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
32Ситуация на месте крушения Ан-148
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
13:07 (мск), источник: Volga News

Сотрудница полиции из Тольятти получила условный срок за взятки

Вступил в силу приговор Автозаводского районного суда в отношении 34-летней Алии Тюкаевой — главного специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции отдела полиции № 21 УМВД России по Тольятти, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Источник: РИА "Новости"

Данные о причастности Алии Тюкаевой к получению денежных средств в качестве взятки за выдачу документов для постановки на миграционный учет были получены их коллегами в 2017 году.

«В ходе дальнейшей работы указанная информация подтвердилась, — сообщают в УФСБ по Самарской области. — Установлено, что в период с января по август 2016 года Тюкаева, действуя из корыстной заинтересованности, выдала документы для постановки на миграционный учет по месту пребывания двадцати иностранным гражданам, получив за указанные действия более 60 тысяч рублей».

В мае 2017 г. на основании переданных региональным управлением ФСБ России материалов следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ в отношении Тюкаевой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»).

29 января 2018 г. решением федерального суда Автозаводского района Алия Тюкаева была признана виновной, ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями в системе правоохранительных органов РФ сроком на один год и шесть месяцев.

9 февраля приговор вступил в законную силу.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Александра Кирилина отстранили от руководства РКЦ "Прогресс"
Лавров назвал данные о гибели россиян в Сирии спекуляцией
В России впервые расплатились фальшивой двухтысячной купюрой
СМИ: Допинг-проба «Б» россиянина дала положительный результат
Аптечные сети предупредили о массовом закрытии точек
Ученые впервые вырастили химеру человека и овцы
Великий пост: пять главных заблуждений
Житель Британии обнаружил в своем саду акулу
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
МОК сделал ряд заявлений по «делу Крушельницкого» Марк Адамс провел пресс-конференцию после известия о положительной пробе российского керлера Александра Крушельницкого
Авто
Техосмотр по-новому: что с ним не так? Правительство ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств. К чему стоит готовиться водителям?
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Елена Яковлева ответила на вопрос о продолжении «Каменской» Актриса не исключает возможность своего участия в съемках новых серий популярного сериала
Недвижимость
Как стройка Серного моста сделала невыносимой жизнь петербуржцев
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Леди
Звезды, которые хранили себя до свадьбы Не стоит называть звезд непостоянным и разбалованными. Некоторые из них готовы держаться до свадьбы и дарить свое тело только законному супругу (или супруге).
Дети
Родителей оштрафуют за отказ от психологического осмотра трудных подростков Поводом стали участившиеся нападения в школах.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь