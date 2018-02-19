В Нижегородской области ищут ударившего ножом пенсионерку подростка

Днем 7 февраля в квартиру к 61-летней пенсионерке, которая живет в доме на улице Малова города Лысково, постучал неизвестный юноша, который в тот день несколько раз просил у нее бытовые мелочи. Как только женщина открыла дверь, гость напал на нее. Он несколько раз ударил ее ножом. Но пенсионерка вырвала у нападавшего нож. После этого неизвестный убежал.