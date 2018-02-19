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12:01 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области ищут ударившего ножом пенсионерку подростка

Женщина получила несколько ударов ножом, но смогла дать отпор.

В Нижегородской области ищут неизвестного, напавшего с ножом на пенсионерку. Возможно, преступление совершил подросток, сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Днем 7 февраля в квартиру к 61-летней пенсионерке, которая живет в доме на улице Малова города Лысково, постучал неизвестный юноша, который в тот день несколько раз просил у нее бытовые мелочи. Как только женщина открыла дверь, гость напал на нее. Он несколько раз ударил ее ножом. Но пенсионерка вырвала у нападавшего нож. После этого неизвестный убежал.

Потерпевшая обратилась к соседке, которая вызвала медиков.

«При допросе потерпевшая пояснила следователям СК, что напавший на нее, предположительно, является несовершеннолетним», — рассказали в следственном комитете.

По факту покушения на убийство пенсионерки возбуждено уголовное дело.

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