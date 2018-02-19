В Ворошиловском районе сгорел гараж с Ауди А8
Огонь в деревянной постройке вспыхнул вчера днем на улице Ашхабадская в Ворошиловском районе Волгограда.
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Огонь в деревянной постройке вспыхнул вчера днем на улице Ашхабадская в Ворошиловском районе Волгограда.
Гараж горел по всей площади, внутри находился автомобиль Ауди А8 1997 года выпуска. Пожарные расчёты 20-й
Погибших нет, но в огне пострадал мужчина 1977 года рождения. Предполагаемая причина пожара- несоблюдение правил пожарной безопасности.
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