Жители Хабаровского края «надругались» над новогодней ёлкой

В дежурную часть отдела полиции обратился глава одного из посёлков Ванинского района и заявил о вандализме в «Парке поколений». Сотрудники правопорядка установили, что в январе ранее судимый местный житель и трое несовершеннолетних повредили имущество, принадлежащее местной администрации.
Парни сбили камнями со столбов три видеокамеры уличного наблюдения, а также хотели повалить ёлку, установленную в парке. После нескольких неудачных попыток злоумышленники решили разбить на новогоднем дереве игрушки и порвать гирлянду. Также молодые люди раскололи декоративные светодиодные светильники, повредили акустическую колонку и детский игровой комплекс. Общая сумма причинённого ущерба составила не менее 39 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, парни стали фигурантами уголовного дела по статье «Вандализм». Злоумышленников на время расследования решили отпустить под подписку о невыезде.
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