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10:58 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Хабаровского края «надругались» над новогодней ёлкой

В Ванинском районе Хабаровского края сотрудники полиции задержали подозреваемых в вандализме. Хулиганы хотели повалить новогоднюю ёлку, но у них это не получилось, поэтому они решили просто её испортить: разбить игрушки и порвать гирлянду.

Источник: Восток Медиа

В дежурную часть отдела полиции обратился глава одного из посёлков Ванинского района и заявил о вандализме в «Парке поколений». Сотрудники правопорядка установили, что в январе ранее судимый местный житель и трое несовершеннолетних повредили имущество, принадлежащее местной администрации.

Парни сбили камнями со столбов три видеокамеры уличного наблюдения, а также хотели повалить ёлку, установленную в парке. После нескольких неудачных попыток злоумышленники решили разбить на новогоднем дереве игрушки и порвать гирлянду. Также молодые люди раскололи декоративные светодиодные светильники, повредили акустическую колонку и детский игровой комплекс. Общая сумма причинённого ущерба составила не менее 39 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, парни стали фигурантами уголовного дела по статье «Вандализм». Злоумышленников на время расследования решили отпустить под подписку о невыезде.

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