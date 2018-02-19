Жители Хабаровского края «надругались» над новогодней ёлкой

Источник: Восток Медиа

В дежурную часть отдела полиции обратился глава одного из посёлков Ванинского района и заявил о вандализме в «Парке поколений». Сотрудники правопорядка установили, что в январе ранее судимый местный житель и трое несовершеннолетних повредили имущество, принадлежащее местной администрации.

Парни сбили камнями со столбов три видеокамеры уличного наблюдения, а также хотели повалить ёлку, установленную в парке. После нескольких неудачных попыток злоумышленники решили разбить на новогоднем дереве игрушки и порвать гирлянду. Также молодые люди раскололи декоративные светодиодные светильники, повредили акустическую колонку и детский игровой комплекс. Общая сумма причинённого ущерба составила не менее 39 тысяч рублей.