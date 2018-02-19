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11:00 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске спасатели освободили ребенка из карусели

В Магнитогорске вчера, 18-го февраля, спасатели пришли на помощь девятилетнему мальчику, пострадавшему при катании на карусели на детской площадке во дворе по улице Калмыкова. Нога ребенка застряла между досками в полу, и он не мог самостоятельно выбраться из деревянного плена.

Получив сообщение от неравнодушного очевидца, магнитогорские спасатели прибыли на место и при помощи гидравлического инструмента и комбинированных ручных ножниц освободили ногу ребенка и передали его родителям.

В этот же день их коллеги из Златоуста выезжали в национальный парк «Таганай», чтобы помочь 35-летнему мужчине, поскользнувшемуся на тропе. Предположительно, при падении пострадавший получил вывих голеностопа — наступать на травмированную конечность он не мог. Спасатели наложили шину и транспортировали туриста на снегоходе до Центральной усадьбы. От госпитализации мужчина отказался, у входа в национальный парк его передали родственникам.

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