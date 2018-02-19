В Магнитогорске спасатели освободили ребенка из карусели
В Магнитогорске вчера, 18-го февраля, спасатели пришли на помощь девятилетнему мальчику, пострадавшему при катании на карусели на детской площадке во дворе по улице Калмыкова. Нога ребенка застряла между досками в полу, и он не мог самостоятельно выбраться из деревянного плена.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.