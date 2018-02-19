В Магнитогорске спасатели освободили ребенка из карусели

Получив сообщение от неравнодушного очевидца, магнитогорские спасатели прибыли на место и при помощи гидравлического инструмента и комбинированных ручных ножниц освободили ногу ребенка и передали его родителям.

В этот же день их коллеги из Златоуста выезжали в национальный парк «Таганай», чтобы помочь 35-летнему мужчине, поскользнувшемуся на тропе. Предположительно, при падении пострадавший получил вывих голеностопа — наступать на травмированную конечность он не мог. Спасатели наложили шину и транспортировали туриста на снегоходе до Центральной усадьбы. От госпитализации мужчина отказался, у входа в национальный парк его передали родственникам.