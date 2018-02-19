В Гвардейске пропала пятилетняя девочка
По одной из версий, ребенок мог утонуть в реке Преголя.
По одной из версий, ребенок мог утонуть в реке Преголя.
В Гвардейске в воскресенье, 19 февраля, пропала 5-летняя девочка. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в
По предварительным данным, на момент исчезновения девочка с мамой находились в гостях. Ребенок играл во дворе дома на виду у взрослых. Через некоторое время мать девочки, потеряв ребенка из виду, начала ее искать. Самостоятельные поиски не дали результата, в связи с чем женщина обратилась в правоохранительные органы.
По одной из версий, ребенок мог утонуть в реке Преголя, протекающей неподалеку от дома, где гостила семья.
«В настоящее время мероприятия, направленные на поиск малолетней, продолжаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в
Сообщая о данном происшествии, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области призывает родителей не допускать детей к водоемам без надзора взрослых, не оставлять малолетних детей на улице одних.
Как стало известно «Новому Калининграду» из собственных источников в оперативных службах региона, есть информация о том, что якобы куртку девочки видели в реке, в районе исправительной колонии. Сейчас акваторию Преголи в этом месте намерены обследовать с привлечением водолазов МЧС.
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