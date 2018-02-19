Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая ведущая «Орла и решки» — о том, что происходит за кадром
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Сергей Лазарев показал, как выглядел в 13 лет
Скончалась любимая советская артистка Тамара Нижникова
Разноцветные блины и медведи: как звезды отметили Масленицу
«Поезд метро остановился ради неё!» Девочка в Нью-Йорке каждое утро махала машинистам. Ей сделали подарок на 14 февраля
Симоньян показала, как приняли Лаврова и Порошенко в Мюнхене
Западные СМИ в недоумении от РФ на ОИ в Пхёнчхане
Крушельницкий сказал, кто мог подмешать ему мельдоний на ОИ
Заподозренный в допинге спортсмен РФ покинул ОИ
Состояние ног Татьяны Навки привело Сеть в ужас – СМИ
Подруга Батрутдинова комментирует роман с Бузовой
Не узнать: Кристина Орбакайте нарастила волосы
Кейт Миддлтон и Виктория Боня нарушили «черный дресс-код»
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Вокруг россиянина на ОИ разгорается скандал с мельдонием
В гибели воспитанницы детсада нашли странности
Фоторепортажи
9Глядя на ценные бумаги
9В Луизиане отметили Марди Гра
11:01 (мск), источник: Новый Калининград

В Гвардейске пропала пятилетняя девочка

По одной из версий, ребенок мог утонуть в реке Преголя.

В Гвардейске в воскресенье, 19 февраля, пропала 5-летняя девочка. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, на момент исчезновения девочка с мамой находились в гостях. Ребенок играл во дворе дома на виду у взрослых. Через некоторое время мать девочки, потеряв ребенка из виду, начала ее искать. Самостоятельные поиски не дали результата, в связи с чем женщина обратилась в правоохранительные органы.

По одной из версий, ребенок мог утонуть в реке Преголя, протекающей неподалеку от дома, где гостила семья.

«В настоящее время мероприятия, направленные на поиск малолетней, продолжаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сообщая о данном происшествии, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области призывает родителей не допускать детей к водоемам без надзора взрослых, не оставлять малолетних детей на улице одних.

Как стало известно «Новому Калининграду» из собственных источников в оперативных службах региона, есть информация о том, что якобы куртку девочки видели в реке, в районе исправительной колонии. Сейчас акваторию Преголи в этом месте намерены обследовать с привлечением водолазов МЧС.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Вечерний @Калининград: все проблемы от журналистов, остроумие и отвага
Лавров назвал данные о гибели россиян в Сирии спекуляцией
СМИ: Допинг-проба «Б» россиянина дала положительный результат
Аптечные сети предупредили о массовом закрытии точек
Великий пост: пять главных заблуждений
СМИ узнали о потасовке в Китае из-за ядерного чемоданчика Трампа
Житель Британии обнаружил в своем саду акулу
Обнаружено древнейшее в ЕС захоронение матери с младенцем
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
МОК сделал ряд заявлений по «делу Крушельницкого» Марк Адамс провел пресс-конференцию после известия о положительной пробе российского керлера Александра Крушельницкого
Авто
Техосмотр по-новому: что с ним не так? Правительство ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств. К чему стоит готовиться водителям?
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Елена Яковлева ответила на вопрос о продолжении «Каменской» Актриса не исключает возможность своего участия в съемках новых серий популярного сериала
Недвижимость
Как стройка Серного моста сделала невыносимой жизнь петербуржцев
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Леди
Звезды, которые хранили себя до свадьбы Не стоит называть звезд непостоянным и разбалованными. Некоторые из них готовы держаться до свадьбы и дарить свое тело только законному супругу (или супруге).
Дети
Жанна Эппле впервые стала бабушкой Актриса поделилась радостной новостью в Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь