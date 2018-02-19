В Гвардейске пропала пятилетняя девочка

В Гвардейске в воскресенье, 19 февраля, пропала 5-летняя девочка. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, на момент исчезновения девочка с мамой находились в гостях. Ребенок играл во дворе дома на виду у взрослых. Через некоторое время мать девочки, потеряв ребенка из виду, начала ее искать. Самостоятельные поиски не дали результата, в связи с чем женщина обратилась в правоохранительные органы.

По одной из версий, ребенок мог утонуть в реке Преголя, протекающей неподалеку от дома, где гостила семья.

«В настоящее время мероприятия, направленные на поиск малолетней, продолжаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сообщая о данном происшествии, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области призывает родителей не допускать детей к водоемам без надзора взрослых, не оставлять малолетних детей на улице одних.