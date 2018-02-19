Красноярского военного отправили в дисбат за сломанный нос сослуживца
Потерпевший отказался стирать вещи осужденного.
Потерпевший отказался стирать вещи осужденного.
Красноярского военнослужащего осудили за то, что он сломал нос сослуживцу. Его отправили в дисциплинарную воинскую часть (дисбат) на один год. Материалы дела опубликованы на сайте Краевого гарнизонного суда.
В документах сказано, что осужденный после ужина избил своего сослуживца. Он «хотел показать свое мнимое превосходство, а также унизить честь и личное достоинство потерпевшего». Причиной такого поведения стал отказ стирать форму «товарища».
«Военнослужащий нанес ему несколько ударов кулаками по плечам, а затем в другой комнате казармы, преследуя вышеуказанные цели и с тем же мотивом, нанес ему удар головой в нос», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данное дело «в профилактических целях» рассматривалось в помещении военного госпиталя Красноярска в присутствии других армейцев.
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