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11:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярского военного отправили в дисбат за сломанный нос сослуживца

Потерпевший отказался стирать вещи осужденного.

Красноярского военнослужащего осудили за то, что он сломал нос сослуживцу. Его отправили в дисциплинарную воинскую часть (дисбат) на один год. Материалы дела опубликованы на сайте Краевого гарнизонного суда.

В документах сказано, что осужденный после ужина избил своего сослуживца. Он «хотел показать свое мнимое превосходство, а также унизить честь и личное достоинство потерпевшего». Причиной такого поведения стал отказ стирать форму «товарища».

«Военнослужащий нанес ему несколько ударов кулаками по плечам, а затем в другой комнате казармы, преследуя вышеуказанные цели и с тем же мотивом, нанес ему удар головой в нос», — говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что избитый мужчина получил травму средней тяжести, а также испытал сильную физическую боль и нравственные страдания. Подозреваемого признали виновным и отправили в отдельный батальон. В нем отбывают наказание осужденные за уголовные преступления военные.

Отмечается, что данное дело «в профилактических целях» рассматривалось в помещении военного госпиталя Красноярска в присутствии других армейцев.

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