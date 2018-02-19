В Красноярске совершено два нападения на врачей «Скорой помощи»

Вечером 16 февраля оператору станции «Скорой помощи» позвонил мужчина. Сообщил, что его сыну нанесли ножевое ранение, что он якобы находится в квартире и вот-вот истечет кровью. В таких ситуациях, когда счет идет на минуты, врачи спешат на помощь с мигалками. 47-летний врач-реаниматолог и 39-летний фельдшер примчались к дому на улице Гастелло, поднялись в квартиру.

Однако «раненый» выскочил из комнаты и набросился на врача, что есть силы ударил его головой в грудь и повалил на пол. Перепуганный фельдшер вызвал полицию, начал оттаскивать агрессивного пациента от коллеги. Тот успокоился, только когда на него надели наручники. Как оказалось, отец солгал, у молодого человека не было никакого ранения.