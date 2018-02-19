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11:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске совершено два нападения на врачей «Скорой помощи»

Медики оказались не защищены от неадекватных пациентов.

Источник: Комсомольская правда

В краевом центре за минувшие дни врачи «Скорой помощи» дважды пострадали от неадекватных пациентов. Люди, чье призвание — спасать жизни, сами стали жертвами нападения. В краевом следкоме «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали подробности.

Вечером 16 февраля оператору станции «Скорой помощи» позвонил мужчина. Сообщил, что его сыну нанесли ножевое ранение, что он якобы находится в квартире и вот-вот истечет кровью. В таких ситуациях, когда счет идет на минуты, врачи спешат на помощь с мигалками. 47-летний врач-реаниматолог и 39-летний фельдшер примчались к дому на улице Гастелло, поднялись в квартиру.

Однако «раненый» выскочил из комнаты и набросился на врача, что есть силы ударил его головой в грудь и повалил на пол. Перепуганный фельдшер вызвал полицию, начал оттаскивать агрессивного пациента от коллеги. Тот успокоился, только когда на него надели наручники. Как оказалось, отец солгал, у молодого человека не было никакого ранения.

На следующий день, 17 февраля, около 22 часов поступил звонок, что на обочине дороги в Октябрьском районе лежит человек без создания. 50-летний врач-кардиолог выехал на вызов. Стоило взглянуть внимательно на 46-летнего «пациента», и стало понятно — он сильно пьян и спит там, где упал. Бросать человека, пусть и смертельно пьяного, на улице — противоречит и врачебной этике, и нормам человеческой морали. Мужчину занесли в машину «скорой». Тут он проснулся и ударил врача кулаком в лицо, выбив ему зуб. А после, когда пришел в себя из алкогольного забытья, не смог сказать, почему он это сделал.

Потерпевшие проходят судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовных дел.

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