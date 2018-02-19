В Красноярске совершено два нападения на врачей «Скорой помощи»
Медики оказались не защищены от неадекватных пациентов.
Медики оказались не защищены от неадекватных пациентов.
В краевом центре за минувшие дни врачи «Скорой помощи» дважды пострадали от неадекватных пациентов. Люди, чье призвание — спасать жизни, сами стали жертвами нападения. В краевом следкоме «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали подробности.
Вечером 16 февраля оператору станции «Скорой помощи» позвонил мужчина. Сообщил, что его сыну нанесли ножевое ранение, что он якобы находится в квартире и
Однако «раненый» выскочил из комнаты и набросился на врача, что есть силы ударил его головой в грудь и повалил на пол. Перепуганный фельдшер вызвал полицию, начал оттаскивать агрессивного пациента от коллеги. Тот успокоился, только когда на него надели наручники. Как оказалось, отец солгал, у молодого человека не было никакого ранения.
Потерпевшие проходят
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