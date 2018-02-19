Пермячка стала жертвой жениха-мошенника

34-летнего безработного пермяка подозревают в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, с заявлением в дежурную часть отдела полиции Орджоникидзевского района обратилась 30-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенничества.

Женщина два года встречалась с мужчиной. Под предлогом финансовых трудностей он просил деньги у любимой. При этом уверял, что откроет свой бизнес и они смогут пожениться.

Желая помочь жениху, девушка взяла несколько кредитов в различных банках. Этих денег мужчине показалось мало. Тогда его девушка попросила взять очередной кредит своих родителей-пенсионеров.

За два года мужчина выманил у невесты более 890 тысяч рублей. После этого «жених» прекратил общение с «невестой».