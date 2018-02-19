Пермячка стала жертвой жениха-мошенника
За два года мужчина вытянул из неё 890 тысяч рублей, а потом исчез.
За два года мужчина вытянул из неё 890 тысяч рублей, а потом исчез.
34-летнего безработного пермяка подозревают в мошенничестве.
Как сообщает
Женщина два года встречалась с мужчиной. Под предлогом финансовых трудностей он просил деньги у любимой. При этом уверял, что откроет свой бизнес и они смогут пожениться.
Желая помочь жениху, девушка взяла несколько кредитов в различных банках. Этих денег мужчине показалось мало. Тогда его девушка попросила взять очередной кредит своих
За два года мужчина выманил у невесты более 890 тысяч рублей. После этого «жених» прекратил общение с «невестой».
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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