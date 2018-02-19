Из ТРЦ «Галактика» в Краснодаре эвакуировали людей

Краснодар. 19 февраля — Новая Кубань. Инцидент случился сегодня. В 9 утра в экстренные службы поступило сообщение о пожаре.



В этот момент в торгово-развлекательном центре, расположенном на ул. Уральской, находились 15 человек.



На место происшествия были направлены 63 человека личного состава и 21 единица техники.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что причиной задымления стало тление вытяжки.



Площадь возгорания составила 2 кв.м.