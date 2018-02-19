Из ТРЦ «Галактика» в Краснодаре эвакуировали людей
Причиной послужило задымление, произошедшее в помещении.
Причиной послужило задымление, произошедшее в помещении.
Краснодар. 19 февраля — Новая Кубань. Инцидент случился сегодня. В 9 утра в экстренные службы поступило сообщение о пожаре.
В этот момент в
На место происшествия были направлены 63 человека личного состава и 21 единица техники.
В
Площадь возгорания составила 2 кв.м.
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