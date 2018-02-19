Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Журова о мельдонии в крови Крушельницкого
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Фристайлист Буров посвятил медаль своим детям
Дизайн маленькой брутальной квартиры для молодого хозяина
Кейт Миддлтон и Виктория Боня нарушили «черный дресс-код»
Лавров рассказал о планах США в Сирии Сергей Лавров высказал свое мнение относительно действий США в Сирии
Медведева и Загитова вместе покинули каток
Западные СМИ в недоумении от РФ на ОИ в Пхёнчхане
Крушельницкий сказал, кто мог подмешать ему мельдоний на ОИ
Заподозренный в допинге спортсмен РФ покинул ОИ
СМИ: немецкий депутат признал референдум по Крыму "осознанным"
Видео: На базу США доставили гигантскую ракету
Кристина Асмус умилила поклонников образом Сейлор Мун
Анджелина Джоли появилась на кинопремии в искрящемся платье
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
32Ситуация на месте крушения Ан-148
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
13:10 (мск), источник: Volga News

Ночью в Самаре сгорела иномарка

В понедельник, 19 февраля, в 2:24 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Алма-Атинской в Кировском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль Nissan Almera, который восемь пожарных с применением двух спецмашин полностью затушили в 2:37.

Напомним, что 18 февраля в 3:32 восемь пожарных выехали на ул. Ново-Вокзальную в Промышленный район, где горели УАЗ Patriot и Lada Priora. Пожар был полностью ликвидирован в 3:40.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Александра Кирилина отстранили от руководства РКЦ "Прогресс"
Лавров назвал данные о гибели россиян в Сирии спекуляцией
В России впервые расплатились фальшивой двухтысячной купюрой
СМИ: Допинг-проба «Б» россиянина дала положительный результат
Аптечные сети предупредили о массовом закрытии точек
Ученые впервые вырастили химеру человека и овцы
Великий пост: пять главных заблуждений
Житель Британии обнаружил в своем саду акулу
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
МОК сделал ряд заявлений по «делу Крушельницкого» Марк Адамс провел пресс-конференцию после известия о положительной пробе российского керлера Александра Крушельницкого
Авто
Техосмотр по-новому: что с ним не так? Правительство ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств. К чему стоит готовиться водителям?
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Елена Яковлева ответила на вопрос о продолжении «Каменской» Актриса не исключает возможность своего участия в съемках новых серий популярного сериала
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Звезды, которые хранили себя до свадьбы Не стоит называть звезд непостоянным и разбалованными. Некоторые из них готовы держаться до свадьбы и дарить свое тело только законному супругу (или супруге).
Дети
Родителей оштрафуют за отказ от психологического осмотра трудных подростков Поводом стали участившиеся нападения в школах.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь