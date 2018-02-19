Ночью в Самаре сгорела иномарка
В понедельник, 19 февраля, в 2:24 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул.
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В понедельник, 19 февраля, в 2:24 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул.
На месте происшествия горел автомобиль Nissan Almera, который восемь пожарных с применением двух спецмашин полностью затушили в 2:37.
Напомним, что 18 февраля в 3:32 восемь пожарных выехали на ул.
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