Угонщиков люксовых автомобилей осудили в Иркутской области
Преступники похищали Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570.
Преступники похищали Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570.
Шестеро угонщиков элитных иномарок отвечали перед судом в Иркутской области. Банду поймали еще в 2015 году. К этому времени они успели угнать 15 машин в нашем регионе, а также в Бурятии и Красноярском крае. Интересовали их только элитные марки — Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570. Преступники угнали автомобили на огромную сумму — 50 миллионов рублей.
— Жителей Иркутска, Ангарска, Шелехова и
Суд приговорил руководителя банды к 9,5 годам в колонии общего режима, двоим его сообщникам дали 6 и 6,5 лет. Те, кто продавали угнанные машины, проведут за решеткой по 2,5 и 3 года, а еще один преступник получил 2,5 года условно.
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