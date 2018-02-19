Угонщиков люксовых автомобилей осудили в Иркутской области

Шестеро угонщиков элитных иномарок отвечали перед судом в Иркутской области. Банду поймали еще в 2015 году. К этому времени они успели угнать 15 машин в нашем регионе, а также в Бурятии и Красноярском крае. Интересовали их только элитные марки — Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570. Преступники угнали автомобили на огромную сумму — 50 миллионов рублей.

— Жителей Иркутска, Ангарска, Шелехова и Улан-Удэ вскоре арестовали, во время обысков у них нашли вещдоки, в том числе технику, которая помогала отключать охрану машин, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — Чужие автомобили угонщики прятали в лесу либо в гаражах, а часть иномарок успели отправить за границу. Почти все машины уже вернулись к владельцам.