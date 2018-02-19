Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа лучшая актриса из лучших актрис
300-килограммовый одноногий американец похудел и начал бегать
Кристина Орбакайте отдыхает с дочкой в горах
Трамп назвал причины превращения США в посмешище в глазах РФ
Не узнать: Кристина Орбакайте нарастила волосы
Лавров рассказал о планах США в Сирии Сергей Лавров высказал свое мнение относительно действий США в Сирии
Симоньян показала, как приняли Лаврова и Порошенко в Мюнхене
Западные СМИ в недоумении от РФ на ОИ в Пхёнчхане
Крушельницкий сказал, кто мог подмешать ему мельдоний на ОИ
Заподозренный в допинге спортсмен РФ покинул ОИ
Российский спортсмен обернулся украинским флагом на пьедестале
Савченко предсказывает Украине «бои» за территории
Анджелина Джоли появилась на кинопремии в искрящемся платье
Журналисты сомневаются, что Энистон и Теру были женаты
Нейробиолог рассказал, как стать счастливым
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Вокруг россиянина на ОИ разгорается скандал с мельдонием
В гибели воспитанницы детсада нашли странности
Фоторепортажи
9Глядя на ценные бумаги
9В Луизиане отметили Марди Гра
11:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Угонщиков люксовых автомобилей осудили в Иркутской области

Преступники похищали Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570.

Шестеро угонщиков элитных иномарок отвечали перед судом в Иркутской области. Банду поймали еще в 2015 году. К этому времени они успели угнать 15 машин в нашем регионе, а также в Бурятии и Красноярском крае. Интересовали их только элитные марки — Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570. Преступники угнали автомобили на огромную сумму — 50 миллионов рублей.

— Жителей Иркутска, Ангарска, Шелехова и Улан-Удэ вскоре арестовали, во время обысков у них нашли вещдоки, в том числе технику, которая помогала отключать охрану машин, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — Чужие автомобили угонщики прятали в лесу либо в гаражах, а часть иномарок успели отправить за границу. Почти все машины уже вернулись к владельцам.

Суд приговорил руководителя банды к 9,5 годам в колонии общего режима, двоим его сообщникам дали 6 и 6,5 лет. Те, кто продавали угнанные машины, проведут за решеткой по 2,5 и 3 года, а еще один преступник получил 2,5 года условно.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Кто бьет по "Монументу Славы" во Львове
Практики российского бизнеса пригодятся «Уралхиму» в Африке
Лавров назвал данные о гибели россиян в Сирии спекуляцией
СМИ: Допинг-проба «Б» россиянина дала положительный результат
Аптечные сети предупредили о массовом закрытии точек
Великий пост: пять главных заблуждений
СМИ узнали о потасовке в Китае из-за ядерного чемоданчика Трампа
Житель Британии обнаружил в своем саду акулу
Обнаружено древнейшее в ЕС захоронение матери с младенцем
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
МОК сделал ряд заявлений по «делу Крушельницкого» Марк Адамс провел пресс-конференцию после известия о положительной пробе российского керлера Александра Крушельницкого
Авто
Техосмотр по-новому: что с ним не так? Правительство ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств. К чему стоит готовиться водителям?
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Елена Яковлева ответила на вопрос о продолжении «Каменской» Актриса не исключает возможность своего участия в съемках новых серий популярного сериала
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Звезды, которые хранили себя до свадьбы Не стоит называть звезд непостоянным и разбалованными. Некоторые из них готовы держаться до свадьбы и дарить свое тело только законному супругу (или супруге).
Дети
Жанна Эппле впервые стала бабушкой Актриса поделилась радостной новостью в Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь