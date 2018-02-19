Власти Новосибирской области помогут семье погибшей при крушении Ан-148

«Министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области выделить министерству труда и социального развития Новосибирской области 1 000,0 тысячи рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области для предоставления межбюджетных трансфертов мэрии города Новосибирска для оказания единовременной материальной помощи семье Толмасова А. Н. в связи с гибелью дочери Толмасовой Д. А. в авиационной катастрофе, произошедшей 11 февраля 2018 года», — говорится в проекте распоряжения.

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.