На 25 миллионов рублей обокрал ветеранов чиновник

По версии следствия, с 2010 по 2017 годы директор государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания (ГАУ ССО) «Новосибирский дом ветеранов» Евгений Р. совместно с супругой Ритой Р. разработал преступную схему.

Хищение госсредств совершалось путем искусственного завышения цены поставляемых в учреждение товаров и продуктов через аффилированные супругам организации, сообщает прокуратура Заельцовского района Новосибирска. В результате за указанный период были похищены более 25 миллионов рублей.

На фигурантов завели два уголовных дела — по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также по п."а ч.3 ст. 174 УК РФ (Легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

19 февраля прокурор Заельцовского района утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд. За совершение наиболее тяжкого из преступлений обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

СПРАВКА

Новосибирский Дом ветеранов за полвека своего существования стал домом для 7 тысяч человек. Одновременно в нем могут проживать до 450 человек. Среди обитателей учреждения преобладают инвалиды 1, 2 и 3 группы — всего около 280 человек, что составляет более 60% от общего количества проживающих.