На жительницу Магнитогорска упал потолок
Коммунальное ЧП произошло в одном из домов по улице Пионерской в Магнитогорске. Там в квартире на четвертом этаже обрушилась часть потолка прямо на проживающую там хозяйку, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на агентство «Вертов. Инфо».
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