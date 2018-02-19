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11:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На жительницу Магнитогорска упал потолок

Коммунальное ЧП произошло в одном из домов по улице Пионерской в Магнитогорске. Там в квартире на четвертом этаже обрушилась часть потолка прямо на проживающую там хозяйку, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на агентство «Вертов. Инфо».

Пострадавшую женщину увезли в больницу. По рассказам местных жителей, в доме идет капитальный ремонт и с ноября прошлого года он стоит без крыши. Это одно из старейших жилых зданий в городе металлургов — ему 84 года.

По данным журналистов, дом изношен на 49%, но считается исправным.

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